سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 16-02-2026

تقدم زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نف سه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.