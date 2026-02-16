الاقتصاد

سعر سهم أمانة للتأمين (8310) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 16-02-2026

2026-02-16 00:04AM UTC

واصل سعر سهم شركة كيان للبتروكيماويات (2350) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متواصل متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

