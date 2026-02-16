الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات تجديد استمارة المركبات في السعودية شروط التأمين عبر منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

خطوات تجديد استمارة المركبات في السعودية شروط التأمين عبر منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

يبحث عدد كبير من الشعب السعودي عن شروط تأمين المركبات ليتمكن من تأمين المركبة بسهولة، ويعد أمر تأمين المركبة في السعودية أمرا في غاية الأهمية، ويسعى الجميع إلى ذلك الأمر وذلك لحفظ حقوق صاحب المركبة، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الشروط للتأمين على المركبة وطريقة تجديد الاستمارة الكترونيا.

شروط التامين على المركبة

تقوم شركات التأمين على السيارات بتقديم المنتجات والبرامج التي تناسب جميع الاحتياجات، وتقوم الشركات بعض الشروط للتأكد من حمايتكم والاهتمام بكم.

يجب تقديم تغطية تأمينيه للمركب المؤمنه

يتحمل المصاريف الطارئة العلاجية.

يجب تغطية جميع الكوارث الطبيعية.

في حالة حدوث حريق أو سرقة، يجب تغطية مصاريف نقل المركبة الي الورشة

ويوجد في وثيقة التأمين عدة خيارات أخرى مثل توفير سيارة تعمل كبديل وإصلاح المركبة ورشة الوكيل المخصص لها.

شروط تجديد التأمين

أعلنت إدارة المرور العامة السعودية عن مجموعة من الشروط اللازمة لتجديد تأمين السيارة، ويجب على المواطنين الإلتزام بها، وفي النقاط التالية نذكر لكم أهم الشروط الواجب توافرها، حتى يتم تجديد تأمين السيارة

يجب أن يكون تأمين المركبة سارية الصلاحية.

يجب أن يكون الفحص الدوري أيضاً ساري المفعول.

يتم سداد المصاريف الخاصة بتجديد الاستمارة.

يجب التأكد جيداً أنه تم سداد كافة المخالفات المرورية

خطوات تجديد استمارة السيارة

يبحث الشعب السعودي عن طريقة تجديد إستمارة السيارة الكترونيا، وتعد هذه المسألة في غاية السهولة، ويمكن تجديد الاستمارة بإتباع الخطوات التالية.