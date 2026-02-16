الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - هام جدا.. كيفية إلغاء شريحة STC مسبقة الدفع

من الممكن إلغاء شريحة STC التي قد سبق لها الدفع في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الأكواد أو عبر الاتصال المباشر.

حيث قامت شركة اس اس سي ببعض التحديثات التي تجعل العملاء غير مقيدين والتحكم بشكل كامل في استعمال الباقات والاشتراك فيها في أي وقت وإمكانية إلغائها أيضا من خلال خدمات سوا من أجل أيضا سحب الرصيد.

كيفية إلغاء شريحة STC مسبقة الدفع داخل السعودية

يمكن لأي عميل اتباع الخطوات التالية لإلغاء شريحة STC مسبقة الدفع وهي كالتالي:

أولا من خلال الكود

يمكن لعملاء شركة STC القيام بتطبيق خطوات إلغاء شريحة STC من خلال تفعيل كود الإلغاء.

حيث ترسل رسالة فارغة على رقم 800828، والذي يعمل على إلغاء شرائح STC بشكل مباشر.

كما يمكن إتمام ذلك من خلال كود 7797، والذي يرسل بشكل مباشر من خلال رسالة نصية إلى رقم 900.

ثم ننتظر حتى يتم استلام رسالة التأكيد.

ثانياً إيقاف تنشيط شريحة STC من خلال الاتصال

حيث يتم ذلك عن طريق الاتصال بشكل مباشر بطلب الكود” *902# “.

ثم يتم متابعة التعليمات المتعلقة بخدمة الرد الصوتي، ومن خلال الاستماع يجب النقر على رقم 2.

بعدها يتم التأكيد من خلال الضغط على رقم 1 من لوحة المفاتيح، في النهاية ننتظر قليلا حتى يتم تلقي رسالة تأكيد إلغاء الشريحة.

ثالثا إلغاء شريحة STC من خلال التطبيق