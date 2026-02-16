الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - كم قيمه الاشتراك في ابشر اعمال؟ مبلغ اشتراك ابشر اعمال

كم قيمه الاشتراك في ابشر اعمال؟ وما هي خطوات الاشتراك في أبشر أعمال؟ ففي الآونة الأخيرة بات يستخدم أصحاب المؤسسات والشركات نظام أبشر أعمال بشكل كبير، وهذا عقب توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها أصحاب المنشآت الصغيرة، وهذا يتم عبر الاشتراك في باقة مناسبة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح خدمات نظام أبشر أعمال.

كم قيمه الاشتراك في ابشر اعمال

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن قيمة الاشتراك في نظام أبشر أعمال والاستمتاع بالخدمات الإلكترونية التي يُتيحها، وجاءت رسوم الاشتراك على النحو التالي:

الفئة الأولى: تخص المؤسسات التي تمتلك 9 عمال أو أقل رسومها السنوية 750 ريال سعودي.

تخص المؤسسات التي تمتلك 9 عمال أو أقل رسومها السنوية 750 ريال سعودي. الفئة الثانية: تحتوي على عدد عمال يتراوح ما بين 10 إلى 99 عامل باشتراك سنوي 1,650 ريال سعودي.

تحتوي على عدد عمال يتراوح ما بين 10 إلى 99 عامل باشتراك سنوي 1,650 ريال سعودي. الفئة الثالثة: تشتمل عدد عمال يزيد عن 100 عامل، واشتراك سنوي يُقدر بـ 3,000 ريال سعودي.

خطوات الاشتراك في أبشر أعمال

تُتيح منصة أبشر أعمال الاشتراك فيها بخطوات بسيطة للغاية، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تُقدمها لأصحاب المنشآت الصغيرة، وتأتي الخطوات على النحو الآتي:

الانتقال إلى منصة أبشر الرقمية “من هنا“. بعد ذلك الضغط على تبويب “أبشر أعمال”. تسجيل بيانات الدخول بصورة صحيحة. من ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم. الضغط على زر “تسجيل الدخول”. اختيار أيقونة “اشتراك” من الصفحة الرئيسية. سيُطلب اختيار الباقة المُراد الاشتراك فيها بناءً على عدد العمال داخل المؤسسة أو الشركة. إضافة رمز التحقق المستلم عبر رقم الهاتف المسجل بأبشر. الضغط على زر “الدفع عن طريق سداد”. الضغط على “طباعة الاشتراك”. الذهاب إلى أحد المصارف المعتمدة. تقديم المستندات اللازمة. بدء الاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها منصة أبشر أعمال.

خدمات نظام أبشر أعمال

تعمل منصة أبشر أعمال على تقديم باقة مميزة من الخدمات التي تخدم ويستفيد منها أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة، وجاءت الخدمات التي يُقدمها النظام على النحو التالي:

تقديم التفويض.

إصدار هوية مقيم للعامل لدى صاحب المنشأة.

إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.

نقل الخدمات الخاصة بالعامل من قِبل صاحب المنشأة.

تحديث معلومات جواز سفر العامل في المنشأة.

تغيير مهنة للمكفولين المسجلين ضمن مؤسسة مشتركة.

إتاحة الاستفادة من خدمات التوصيل للوثائق.

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية نظام أبشر أعمال، والذي يعمل على إتاحة إتمام المعاملات المتنوعة بصورة إلكترونية دون بذل جهد أو إهدار الوقت في المصالح الحكومية وغيرها.