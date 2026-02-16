شيري عادل تنشر فيديو عمره 25 عاماً من مشاركتها في أغنية "أهو جه يا ولاد"

كشفت الفنانة شيري عادل عن مفاجأة عمرها 25 عاماً حول مشاركتها في أغنية رمضانية شهيرة في طفولتها، حيث نشرت تجسيداً كرتونياً لأغنية "أهو جه يا ولاد" التي طُرحت قبل 25 عاماً، وشاركت فيها وهي طفلة، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونشرت شيري عادل فيديو الأغنية عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّقت عليه بالقول: "الأغنية دي ذكرى جميلة من طفولتي، وتجربة اشتغلت فيها مع المخرجة الراحلة الأستاذة منى أبو النصر، واحدة من جيل له بصمته الخاصة".

وأضافت: "ومع صناع مهمين الأستاذ هشام فؤاد، شقيق الفنانة العظيمة هالة فؤاد، تجارب كتير معاهم زي مسلسل "السندباد" وأغنية "أنا لما بحب أتسلى" اللي لحد النهاردة بتتقاللي في كل حتة".

واختتمت شيري عادل تعليقها بالقول: "تجارب بقدرها علمتني وشكلتني، جيل له روحه، وحس فني واضح، تجارب أعتز بيها جداً، رحمهم الله وخلّد أثرهم".

الجدير بالذكر أن شيرى عادل تشارك في مسلسل "فن الحرب" الذي من المقرر أن يُعرض ضمن خريطة مسلسلات موسم رمضان المقبل، الى جانب الفنانين: يوسف الشريف، كمال أبو رية، ريم مصطفى، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد جمعة...، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.

