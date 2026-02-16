الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الأرصاد السعودية تحذر.. أمطار غزيرة من الغد وحتى السبت المقبل على هذه المناطق

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لهطول الأمطار على شفا الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

حيث وثق مقطع الفيديو مساء يوم الإثنين 18 من شهر سبتمبر، ليلة ممطرة على شفا الطائف، عم الله بها الخير والبركة على العباد والبلاد.

توقعات بنزول الأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، دوام سقوط الأمطار الرعدية، على أغلب المناطق في المملكة، وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء إلى السبت المقبل.

توقعات بحالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة طقس هذا اليوم، دوام سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح المحملة بالأتربة والغبار على أجزاء في منطقة جازان، وتمتد إلى مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشارت تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول بشكل تدريجي إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة.

وذلك مع السحب الممطرة الرعدية في الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى مترين ونصف وذلك مع تكوّن السحب الممطرة الرعدية على الجزء الجنوبي.