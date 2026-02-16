الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الجوازات السعودية توضح .. طريقة تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر

تُتيح منصة أبشر العديد من الخدمات الحكومية الهامة التي يتم الحصول عليها دون الحاجة إلى التوجه للمقر الحكومي المعني بالخدمة، ومن هذه الخدمات هي خدمة تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الطريقة.

أوضحت الجوازات السعودية أنه يتم تمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء صلاحيتها بأسبوع أو أقل من ذلك ، وفيما يلي طريقة تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية:

الدخول على منصة أبشر “من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول، ثم التوجه إلى دليل الخدمات واختيار منها “خدمات الجوازات”.

ثم اختيار خدمة “تمديد تأشيرة الزيارة”.

إدخال البيانات المطلوبة، ورفع الأوراق المطلوبة.

سداد الرسوم المستحقة للخدمة.

ثم تقديم الطلب.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة

حددت الجوازات السعودية مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من أجل التمكن من تمديد تأشيرة الزيارة عبر منصة أبشر، وهذه الشروط هي:

أن تكون التأشيرة سارية الصلاحية، ومتبقي على صلاحيتها 7 أيام أو أقل.

سداد المخالفات المرورية الصادرة للزائر في حال وجودها.

أن يكون جواز السفر الخاص بالزائر ساري الصلاحية.

سداد الرسوم المقررة للتمديد.

تواجد الزائر داخل الأراضي السعودية أثناء القيام بالتمديد.

