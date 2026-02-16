الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - لحل أزمة موافقه الكفيل.. وزارة العمل بالسعودية تعلن عن شروط نقل الكفالة للأفراد بدون موافقة صاحب العمل

لا يزال يواجه العمال العديد من المشاكل حول انتقالهم من العمل الذي يعملوا به، لكي يتقدموا بطلب إلى عمل اخر، ولكن هذا لا يتم إلا بموافقة صاحب العمل وذلك وفقا لقانون وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

والذي على أساسه يتقدم العامل الذي يرغب في مغادره العمل بتقديم الطلب لوزارة الداخلية السعودية والتي بدورها تقوم بتدقيق صحة الطلب والذي على أساسه سيتم الموافقة على طلب المغادرة من العمل.

وقامت وزاره العمل السعودية بحل الازمه حيال موافقة الكفيل على طلب مغادرة العامل العمل، وأعلنت إدارة العمل أنه يجب توافر بعض الشروط حتى يتم الموافقة على نقل الكفالة وتلك الشروط تتمثل في الاتي:

أن يقوم الكفيل بنقل الكفالة في حالة عدم تقاضي العامل راتبه الشهري لمدة ثلاثة شهور متتالية.

وفي حاله تعرض العامل للأذى سواء نفسي او جسدي من قبل الكفيل.

عدم توفير الكفيل فرصة عمل تناسب العامل.

تواجد الكفيل في نطاق المنطقة الحمراء المتواجدة داخل سجلات وزاره العمل في المملكة العربية السعودية.

ولكن أوضحت إدارة العمل بوجوب توافر شروط نقل الكفالة وفقا للنظام الجديد وتتمثل خطوات نقل الكفالة بدون موافقه الكفيل في الخطوات الأتية: