شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهبط بهدوء-توقعات اليوم 16-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-16 05:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بتفاعل سلبي واضح مع العوامل السلبية والتي تتمثل بثبات الحاجز المستقر عند 5.9700% إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه قرب مستوى 5.7000$.
سنبقى على ترجيحنا التصحيحي الهابط لحين مواجهة السعر لمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يمثل بدوره مفتاح تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.8500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز