سعر النحاس يهبط بهدوء-توقعات اليوم 16-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-16 05:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بتفاعل سلبي واضح مع العوامل السلبية والتي تتمثل بثبات الحاجز المستقر عند 5.9700% إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه قرب مستوى 5.7000$.

 

سنبقى على ترجيحنا التصحيحي الهابط لحين مواجهة السعر لمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يمثل بدوره مفتاح تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة المتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.8500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

