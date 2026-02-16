سعر النحاس يهبط بهدوء-توقعات اليوم 16-2-2026

بدأ سعر النحاس تداولات هذا الصباح بتفاعل سلبي واضح مع العوامل السلبية والتي تتمثل بثبات الحاجز المستقر عند 5.9700% إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي لنلاحظ تذبذبه قرب مستوى 5.7000$.

سنبقى على ترجيحنا التصحيحي الهابط لحين مواجهة السعر لمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يمثل بدوره مفتاح تحديد الأهداف المتوقعة لتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.8500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز