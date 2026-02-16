صوت علي الحجار يعود إلى تترات رمضان… فأيّ مسلسل يوقّع عودته؟

دبي - فريق التحرير: يعود المطرب المصري علي الحجار إلى تقديم تترات المسلسلات من جديد، من خلال مسلسل “رأس الأفعى”، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان ٢٠٢٦.

وروّج الحجار للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، حيث كتب: “عودة قوية لمسلسلات رمضان أنا وياسر عبد الرحمن.. مسلسل رأس الأفعى”، في إشارة إلى تعاونه مجددًا مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وتأتي هذه العودة بعد النجاح الكبير الذي حققه الحجار في عدّة شارات وآخرها مسلسل “جزيرة غمام” عام ٢٠٢٢، والذي تعاون فيه أيضًا مع ياسر عبد الرحمن، ونال إشادات واسعة وقت عرضه.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أمير كرارة، عدد من الممثلين شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، كارولين عزمي، مراد مكرم، إسلام جمال وغيرهم.

العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، ويُعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

تدور أحداث “رأس الأفعى” في إطار تشويقي – درامي يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة والصراعات الغامضة. ويتناول العمل مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، مسلطًا الضوء على كواليس المواجهات الأمنية في قالب درامي مشوّق.

ويقدّم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة ضمن تصاعد درامي مكثّف، فيما يظهر شريف منير في دور رئيسي مؤثر في مجريات الأحداث.