الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 صباحاً - سيارات حديثة ممتازة بحد أقصى 25 الف ريال سعودي بالصور ورقم البائع والمواصفات نتعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على مواصفات ومميزات السيارات المستعملة في المملكة.

سيارات حديثة ممتازة بحد أقصى 25 الف ريال سعودي

من الجدير بالذكر أن هناك الكثير من السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي من الممكن الحصول عليها بسعر أقصاه 25000 ريال سعودي ولذلك نتعرف من خلال ما يلي على أفضل السيارات:

1- سيارة تويوتا كامري 2014

تم توفير سيارة تويوتا كامري إصدار سنة 2014 للبيع في المملكة العربية السعودية، حيث إن السيارة مستعملة وموجودة من أجل المعاينة والفحص في منطقة العزيزية بمدينة مكة المكرمة، وهي سيارة نظيفة للغاية وتتمتع بحالة جيدة وخالية من الحوادث والضربات والخدوش.

تم عرض السيارة للبيع بسعر 20,000 ألف ريال سعودي للبيع كاش فقط، ومن أجل التواصل بشكل مباشر مع صاحب السيارة على الوات ساب للجادين فقط يمكن الاطلاع على رقم الهاتف (0536997422).

2- سيارة تويوتا لاند كروزر 2005

تم عرض سيارة تويوتا لاند كروزر fj للبيع وهي موجودة في حي البحيرة مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية وتتوفر بمواصفات خليجية، والسيارة من موديل 2005 استعمال نظيف للغاية وبحالة ممتازة.

كما أن السيارة بالدهان الأصلي لها، مع وجود موتور خالي من الرشوش ومن دون حوادث، والموتور يعتبر نظيف ومحركاته نظيفة كذلك، ومطلوب في السيارة سعر 22,000 ألف ريال سعودي، وللتواصل مع مالك السيارة بشكل مباشر يمكن التواصل من خلال الواتس اب على رقم الهاتف الموجود (0557358141).

في ظل غلاء أسعار السيارات الجديدة يلجأ العديد من سكان المملكة العربية السعودية إلى شراء سيارة مستعملة نظيفة وغير مستهلكة وبسعر بسيط بالنسبة إلى الظروف المعيشية للأفراد من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.