سوزان نجم الدين تتعرض للتنمر وتعاني من قصة حب قاسية

تحدثت الفنانة سوزان نجم الدين عن الكثير من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية وتجربة عاطفية صعبة ومؤذية استمرت لعامين، إضافة إلى تعرضها للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النجمة السورية أنها تعرضت لموجة من التعليقات القاسية التي تأثرت فيها واعتبرتها جارحة، مشيرة إلى أن الإساءة لم تكن موجهة إليها فقط، بل طالت صورة بلد كامل من خلال أسلوب الخطاب المستخدم. وأكدت أن الفنانين معرضون للهجوم في كل الأوقات، ورد الفعل تجاهه يختلف من شخص إلى آخر.

وأكدت أنها لا تنخرط في جدال مع المسيئين، ولا تبادر بالرد على التعليقات السلبية، لأن هناك من يسعى دائماً إلى تحويل أي تصرف عفوي إلى مادة للنقد.

سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع الغيرة

وتحدثت الممثلة السورية عن معاناتها مع علاقة عاطفية استمرت نحو عامين مع شخص ارهقها بسبب غيرته المفرطة، لافتة إلى أن الغيرة قد تبدو في بدايتها تعبيرا عن الاهتمام، لكنها تتحول إلى عبء عندما تؤثر في شخصية الطرف الآخر وتحد من تصرفاته الطبيعية.

وأوضحت أنها مع مرور الوقت وجدت نفسها تعدّل سلوكها باستمرار لتجنب الخلاف، إلى أن شعرت بأنها فقدت جزءًا من شخصيتها، وأصبحت تميل إلى العزلة لإرضاء الطرف الآخر، مشددة على أن الغيرة المرضية يمكن أن تستنزف العلاقة إذا غاب التوازن.

وأكدت أن قرار الانفصال جاء بعد معاناة طويلة، وبسبب الغيرة المفرطة إلى جانب ظروف أخرى، معتبرة أن إنهاء العلاقة كان الخيار الأنسب لها رغم صعوبته عليها.

