ماجد المصري يوقف تصوير مسلسله بعد إصابته في مشهد أكشن

الفنان ماجد المصري تعرّض لإصابة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وذلك خلال تأديته أحد مشاهد الأكشن في سياق الأحداث، الأمر الذي اضطره لوقف تصوير مشاهده لمدة 24 ساعة، عاد بعدها لاستكمال التصوير بعدما اطمأن على حالته الصحية.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن ماجد المصري رفض طلب المخرج استخدام دوبلير في المشهد وقرر تقديمه بنفسه، نظراً لأن الإصابة لم تكن خطيرة.

الشركة المنتجة لمسلسل ماجد المصري تتجاوز اتهامات السرقة ببوستر جديد

كانت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" للفنان ماجد المصري قد طرحت بوستر جديداً له، وذلك بعد الاتّهامات التي وجِّهت إليها أخيراً بسرقة تصميم البوستر الأول من بوستر أحد المسلسلات التركية.

ويكشف التصميم الجديد عن اجتماع تسعة من أبطال المسلسل داخل مكتب في قصر فخم، في مشهد تسيطر عليه علامات الغضب والترقّب. ويعكس التكوين البصري أجواء مشحونة توحي بتصاعد حدة الصراعات وتداخل المصالح، تمهيداً لمواجهات عنيفة بين أفراد العائلة، في إشارة الى حرص فريق العمل على تقديم صورة أقرب الى روح المسلسل، بعيداً من أي مقارنات سابقة، مع إبراز تيمة الانتقام والتوتر التي تقود مسار الأحداث.

مسلسل "أولاد الراعي" يضم نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، إيمان يوسف، وأمل بوشوشة.

