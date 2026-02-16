محمد رمضان يثير الجدل برده على سؤال حول غيابه عن الدراما

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً على مواقع التواصل بعد كشفه عن السبب الغريب لغيابه عن الدراما للعام الثالث على التوالي، منذ قدم آخر أعماله "جعفر العمدة في رمضان 2023.

ورد رمضان على سؤال أحد متابعيه بشأن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني، قال فيه: "ليه بطّلت تعمل مسلسل في رمضان؟".

وجاء رد محمد رمضان على سؤال متابعه ممزوجًا بالسخرية والغرور معاً بحسب ما وصفه بعض متابعيه، حيث رد قائلًا: "عشان أنا رمضان"، الامر الذي استفز بعض متابعيه ووصفوه بأنه وصل الى مرحلة من الغرور.

كان محمد رمضان قد أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن موعد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنيته الجديدة مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، تحدث خلاله عن كواليس تصوير الكليب، وعلّق عليه بكلمات أثارت غضب عدد من متابعيه ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "بإذن الله بكرة الكليب الرسمي لأغنيتي مع لارا ترامب الجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة، تم تصوير الكليب بالكامل في قصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب طال عمره".

وانهالت التعليقات على الفيديو من متابعي رمضان الذين اعترضوا على قوله "طال عمره"، مشيرين الى رفضهم التام لهذا الأمر، فيما سخر آخرون من التعليق.

