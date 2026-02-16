- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحتاج لعزم إيجابي جديد -توقعات اليوم 16-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-16 05:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر المؤشر تداولات يوم الجمعة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق مستوى 49240 ليستقر بذلك قرب مستوى 2.618%فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 49640.
نود التنويه إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية لنبقى بانتظار تحقيقه لاختراق مستوى 49640 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 49860 و50020, أما فشل الاختراق سيدفع به لتشكيل بعض الموجات التصحيحية مع توفر فرصة للهبوط نحو 49320 قبل أي محاولة لتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 49400 و 49860
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز