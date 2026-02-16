سعر الغاز الطبيعي يحتاج لعزم إيجابي جديد -توقعات اليوم 16-2-2026

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم الجمعة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية لنلاحظ اندفاعه حاليا فوق مستوى 49240 ليستقر بذلك قرب مستوى 2.618%فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 49640.

نود التنويه إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية لنبقى بانتظار تحقيقه لاختراق مستوى 49640 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 49860 و50020, أما فشل الاختراق سيدفع به لتشكيل بعض الموجات التصحيحية مع توفر فرصة للهبوط نحو 49320 قبل أي محاولة لتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49400 و 49860

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز