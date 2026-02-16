بسنت شوقي تتحدث عن الاستقرار المادي بعيداً عن زوجها

أثارت الفنانة بسنت شوقي، جدلاً يعد تصريحاتها الأخيرة عن الاستقرار المادي بالنسبة للمرأة، موضحة أنها تعاني من تروما الاستقلال المادية، وهو ما يزيد الطاقة الذكورية لديها على عكس طبيعتها على حد تعبيرها.

وقال بسنت شوقي خلال تصريحات تلفزيونية: "بشتغل علشان ولا أبويا ولا جوزي يصرف عليَّ، ولا حد يقولي تلبسي وماتلبسيش إيه، واللي أنا فيه ده تروما وده مش حلو، الحرية المالية بتأثر بطريقة سلبية لأنها بتزود عندي الطاقة الذكورية، ومش بتكلم على محمد فراج، ولكن أي راجل بيدخل علاقة بيبقى عايز أمه أو أي حد يشيل المسؤولية عنه".

بسنت شوقي تخوض السباق الرمضاني مع محمد إمام وآسر ياسين

يُذكر أن بسنت شوقي، تخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "الكينغ"، بطولة الفنان محمد إمام، ويشارك فيه عدد ككبير من النجوم أبرزهم: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك بسنت شوقي، في مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، فدوى عابد، هنادي مهنا.

