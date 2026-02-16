سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 16-2-2026

تأثر سعر الزوج منذ تداولات يوم الجمعة بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تأجيله للهجوم السلبي وتقديمه لبعض التداولات المختلطة ليقترب من خلالها حاليا من الحاجز المستقر عند 209.15.

يعتمد سيناريو هذا اليوم على قوة هذا الحاجز, فالثبات المتكرر أدناه سيزيد من فرص تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 207.60 و207.05 على التوالي, أما تجاوز الحاجز سيمكنه من تعويض بعض الخسائر باندفاعه مباشرة نحو 209.80 ومن ثم ليحاول اختبار المقاومة المتمركزة قرب 210.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.00 و 209.20

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض