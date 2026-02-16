سعر سهم مسيعيد (MPHC) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-02-2026

شهد سعر سهم شركة صدر للخدمات اللوجستية (1832) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.11 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد