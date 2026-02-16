مي عمر ترد بقوة على اتهامات اللجان الإلكترونية

أثارت الفنانة مى عمر، حالة من الجدل عبر حسابها على «إنستجرام»، بعدما نشرت رسالة حادة نفت خلالها اتهامها بالاستعانة بـ«اللجان الإلكترونية» لدعمها أو مهاجمة غيرها.

وكتبت مى عمر عبر خاصية «ستوري»: «يعنى أنا يوم ما أفكر أعمل لجان... هروح أشترى لجان هندى؟ أكيد أنا مش بالسذاجة دى، ده أنا لو فى 2 KG هفكر أحسن من كده، يا جماعة، أنا لو هصرف على حاجة هصرف عليها صح. واللى عملت القصة دى برافو على الخيال فعلًا».

وأضافت: «أنا مش محتاجة لجان، واللى اتعمل ده شغل رخيص أوي! اللى واثق من نفسه ومن جمهوره بيركز فى شغله وبس، وأنا مركزة فى شغلى، ونجاحى هو اللى بيرد».

واختتمت رسالتها بهاشتاجات:الست_موناليزا ومزعل_ناس_كتير واللى مشغوله بيا".

وتأتى تصريحات مى عمر بعد ساعات من نشرها رسالة غامضة عبر انستجرام، قالت فيها «ياجماعه شغل رخيص اوي».

