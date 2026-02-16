يسرا تتحدث عن والدتها وحياتها الشخصية والشيء الذي ندمت عليه

حلّت الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج "عندك وقت مع عبلة" الذي تقدمه الإعلامية عبلة سلامة، عبر شاشة MBC، حيث كشفت عن عدد من الجوانب الإنسانية في حياتها، وتحدثت بصراحة عن مشاعرها وعلاقتها بوالدتها، إضافة الى رأيها في المجاملات الاجتماعية، وندمها على قصص حب عاشتها قبل الزواج، وغيرها من الأمور الشخصية التي تذيعها للمرة الأولى.

في البداية ردّت يسرا على سؤال حول ما إذا كانت تبكي أمام الجميع أم تحبس دموعها، قائلة: "ساعات بيبقى ولا في دماغي إني أزعل أو أعيط، بس حاجة تحصل ألاقي بزعل، والدموع الحقيقية مش محسوبة"، في إشارة منها الى عفوية مشاعرها وأن الحزن الحقيقي لا يمكن الترتيب له أو التحكم فيه.

كما تحدثت بتأثر عن علاقتها بوالدتها، مؤكدة أنها كانت صديقتها المقرّبة وكاتمة أسرارها، وأضافت: "كانت من كلمة صباح الخير تقولي مالك، بتعرف كل حزني من غير ما أتكلم، وكنت بقولها احضنيني عشان همّ الدنيا بينزل من حضنك".

وعن المجاملات في المناسبات المختلفة، أوضحت يسرا أنها قد تشعر أحيانًا بثقلها، لكنها تعتبرها حقًا على الآخرين، قائلة: "هو أنا متجاملتش من كل دول؟ بيبقى كتير عليّا، بس ليهم عليّا حق، وفي حاجة مقدرش أتغاضى عنها".

كما تحدثت بصراحة عن حياتها الشخصية، مشيرة الى أن سن المرأة لم يكن أبدًا عورة، قائلة: "عورة عند التافهين بس." وأضافت: "ولما بشوف ست حلوة بقولها: إنتي حلوة"، موضحة رؤيتها الإيجابية للحياة وعدم الالتفات للأحكام السطحية أو السلبية حول مظهر المرأة.

وكشفت يسرا، عن جانب إنسانى مختلف من شخصيتها، مؤكدة أن بريق النجومية لم يمنحها حصانة ضد مشاعر الخوف، خاصة خوفها الدائم من الوحدة، التي وصفتها بأنها من أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان.

وتحدثت بصراحة عن حياتها العاطفية، مشيرة الى أنها خاضت أكثر من تجربة حب انتهت بشعور من الندم لاحقًا.

وأوضحت أن تلك العلاقات، رغم قسوتها، كانت بمثابة دروس حياتية منحتها نضجًا مختلفًا، وساهمت في تشكيل وعيها العاطفي والإنساني، مؤكدة أن الإنسان لا يتعلم إلا من تجاربه، حتى وإن كانت مؤلمة.

