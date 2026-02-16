الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 صباحاً - خطوة بخطوة.. طريقة تجديد جواز السفر السعودي في العام الجديد 2026م ( أبشر)

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة إلكترونية ألا وهي كيفية تجديد الجواز من خلال منصة أبشر وعبر موقعنا لحظات نيوز سنقدم طريقة تجديد جواز السفر السعودي.

يمكن لكافة المواطنين تجديد جواز سفرهم السعودي لعام 2026م من خلال اتباع كافة الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر “من هنا“.

إدخال كافة البيانات الشخصية اللازمة لتسجيل الدخول.

انقر على الخدمات الإلكترونية التي توجد في الصفحة.

حدد خدمة تجديد السفر.

اختيار اسم المستخدم من القائمة المتاحة.

سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بجواز السفر الخاصة بك.

تحديد فترة صلاحية جواز السفر.

يمكنك اختيار الطريقة المفضلة لاستلام جواز السفر سواء كان من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال إدارة الجوازات.

قراءة الشروط والاحكام ومن ثم الموافقة عليها.

التأكيد على طلب التجديد ومن ثم طباعة النسخة الخاصة لتقديمها للبريد السعودي.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

يجب اتباع الشروط التالية حتى تتمكن من تجديد جواز السفر السعودي:

امتلاك جواز السفر ساري المفعول.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عام.

في حالة عن بلغ عمر المواطن عن 21 عام يمكن تجديد جواز السفر في حدود 5 إلى 10 سنوات.

تقديم البيانات الشخصية الحديثة.

وللمزيد عن اخبار السعودية يمكنك زيارة موقعنا لحظات نيوز والاستفادة بكل ما هو جديد.