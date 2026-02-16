شكرا لقرائتكم خبر عن الين يبتعد عن ذروة أسبوعين قبيل اجتماع تاكايتشي- أويدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الاقتصاد الياباني ينمو بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع/2025

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليبتعد عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي.



يأتي هذا التراجع قبيل اجتماع مرتقب يجمع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" بمحافظ بنك اليابان "كازو أويدا" لبحث توجهات البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (153.25 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (152.66¥)، و سجل أدنى مستوى عند (152.58 ¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل في اليوم السابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 152.27 ينات ،بفضل انحسار المخاوف المالية في اليابان.



•وحقق الين الياباني الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 2.9% مقابل الدولار الأمريكي ، في أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2024 ،وسط موجة شراء قوية أعقبت الفوز الساحق للحزب الحاكم في اليابان.



الاقتصاد الياباني

أظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم فى طوكيو عودة الاقتصاد الياباني "رابع أكبر اقتصاد فى العالم" إلى مسار النمو "بصعوبة"، محققاً أرقاماً جاءت دون توقعات الأسواق بكثير.



نما الاقتصاد الياباني بمعدل 0.1% مقارنة فى الربع الرابع 2025، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بمعدل 0.4%. ومع ذلك، فقد نجحت اليابان بهذا الرقم في تجنب "الركود التقني" (انكماش لربعين متتاليين) بعد انكماش بنسبة 0.7% في الربع الثالث.



تأتي هذه البيانات الضعيفة كأول اختبار اقتصادي جدي لحكومة "ساناي تاكايتشي" بعد فوزها الكاسح في الانتخابات الأخيرة، مما قد يعزز مبرراتها لزيادة الإنفاق الحكومي التحفيزي.



تاكايتشي –أويدا

من المقرر أن يعقد اللقاء المرتقب بين رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت طوكيو (08:00 بتوقيت جرينتش).



يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية للأسباب التالية:

•أول لقاء بعد الاكتساح: هو الاجتماع الثنائي الأول بينهما منذ فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات العامة في 8 فبراير، حيث تترقب الأسواق ما إذا كانت "المرأة الحديدية" ستضغط على البنك المركزي للحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لدعم خططها التحفيزية.



•بيانات النمو الضعيفة: يُعقد اللقاء بعد ساعات من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي أظهرت نمواً هزيلاً في الربع الأخير من العام الماضي، مما قد يمنح تاكايتشي "حجة" إضافية للمطالبة بتأجيل أي رفع للفائدة.



•توقعات الفائدة: تراهن الأسواق حالياً بنسبة تقارب 80% على قيام بنك اليابان برفع الفائدة مجدداً بحلول أبريل، خاصة وأن التضخم لا يزال فوق المستهدف.



•تعيينات جديدة: تملك تاكايتشي سلطة ملء مقعدين شاغرين في مجلس إدارة البنك المركزي هذا العام، وهو موضوع قد يكون محورياً في نقاشاتها مع أويدا لرسم مستقبل السياسة النقدية.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-02-2026