سعر البلاتين لا يزال سلبي– توقعات اليوم 16-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-16 05:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير سيطرة الميل السلبي حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 2245.00$ لنلاحظ تشكيله لبعض التداولات المختلطة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب 2040.00$.

 

سنبقى بانتظار تفاعل السعر قريبا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليكرر محاولات الضغط على مستوى 1950.00$ والذي بكسره سيفتح باب استئناف الهجوم السلبي لحين وصوله للأهداف الإضافية والتي تتمركز قرب 1880.00$ و1785.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2100.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

