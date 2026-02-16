سعر البلاتين لا يزال سلبي– توقعات اليوم 16-2-2026

لا يزال سعر البلاتين تحت تأثير سيطرة الميل السلبي حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 2245.00$ لنلاحظ تشكيله لبعض التداولات المختلطة ليحافظ بذلك على تمركزه قرب 2040.00$.

سنبقى بانتظار تفاعل السعر قريبا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليكرر محاولات الضغط على مستوى 1950.00$ والذي بكسره سيفتح باب استئناف الهجوم السلبي لحين وصوله للأهداف الإضافية والتي تتمركز قرب 1880.00$ و1785.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2100.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض