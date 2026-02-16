سعر سهم عناية (8311) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 16-02-2026

واصل سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متواصل متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد