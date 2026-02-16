الاقتصاد

سعر سهم عناية (8311) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 16-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-16 00:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم شركة كيان للبتروكيماويات (2350) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة تدريجية ملحوظة في أحجام التداول، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متواصل متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

