شيرين عبد الوهاب تخرج من عزلتها على مواقع التواصل

أشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مفاجئ عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنهت به فترة من الغياب والعزلة عن التواصل المباشر مع جمهورها، ما أعاد اسمها سريعًا الى دائرة الاهتمام الفني والإعلامي.

قامت شيرين بنشر مقطع فيديو قصير مرفق بموسيقى أغنيتها الشهيرة "عسل حياتي"، من دون أي تعليق مكتوب، في خطوة فسّرها جمهورها على أنها رسالة وجدانية صامتة تحمل مشاعر حنين وشجن، وتعكس رغبتها في استعادة التواصل مع محبيها بأسلوبها الخاص.

وتضم الأغنية كلمات عاطفية مؤثرة، من بينها: وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى… لحد آخر لحظة ولآخر نفس، أتنفسه في حضنك وتبقى إنت الونس.

وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها مع الفيديو، مؤكدين أن اختيارها لأغنية "عسل حياتي" لم يكن عشوائيًا، كونها واحدة من أبرز أعمالها المحفورة في ذاكرة جمهورها، ومرتبطة بمحطات فنية وإنسانية مهمة في مسيرتها، وهو ما دفع البعض الى تفسير الخطوة باعتبارها تعبيرًا عن تصالح داخلي أو حنين الى مرحلة سابقة.

يأتي هذا الظهور في وقت تزداد فيه تساؤلات جمهور شيرين عن أي شيء يتعلق بعودتها الفنية، سواء من خلال حفلات غنائية أو أعمال جديدة، وسط دعم واسع يؤكد من خلاله محبوها أن مكانتها الفنية لم تتأثر، وأن صوتها لا يزال حاضرًا بقوة في وجدانهم.

يُذكر أن آخر ظهور لشيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، بيانًا أصدره محاميها المستشار ياسر قنطوش، جاء فيه: "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية الرقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، والمقيدة ضد المسؤول عن إدارة صفحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتهامة بالاستيلاء على قناة "يوتيوب" المسماة Sherine Abd-Wahab والتربح من إدارته لتلك القناة، وحيث إن التحقيقات ما زالت مستمرة، وقد تداولت العديد من المواقع المختلفة على السوشيال ميديا بيع أحد الأشخاص تلك الصفحة، وقد سبق وأن تقدّم ذلك الشخص ببلاغ ضد الفنانة وصدر حكم نهائي بات ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول التربّح من استيلائه على القناة؛ فإن مكتب المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض يحذّر من التعامل مع أي من الصفحات الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، سواء يوتيوب أو تيك توك أو X".

