نيوزيلندا... انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب الطقس السيئ

ابوظبي - سيف اليزيد - ولنجتون (وكالات)

أعلنت «مجموعة إدارة الطوارئ في ماناواتو وانجانوي» وقوع حوادث سير عدة بالإقليم الواقع في الجزء الجنوبي من «نورث إيلاند» - وهي إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في نيوزيلندا، أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أدت أيضاً إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 6000 منزل في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام نيوزيلندية بأن حوادث السير شملت حادث تصادم على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من منطقة مارتون، بالإضافة إلى تلقي بلاغات بشأن سقوط أشجار.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في نيوزيلندا «كيوي ريل»، أمس، توقف حركة القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية في ولنجتون.