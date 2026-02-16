الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - ” المركز الوطني للأرصاد” تساقط أمطار غزيرة ورياح رعدية على هذه المناطق في المملكة

أعرب المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عند توقعاته نحو تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق داخل المملكة.

وأكد على مصاحبة الأمطار لرياح شديدة على مناطق جازان، الباحة، عسير، مكة المكرمة.

وشدد المركز الوطني على ضرورة أخذ الحيطة بسبب الغبار الذي يحجب الرؤية وخاصة على المنطقة الشرقية والتي تمتد حتى تصل إلى مدينة نجران.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن شدة الرياح تتراوح ما بين 40-20 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى أعلى من مترين.

وبيّن المركز الوطني أن شدة الأمواج تسببت في تكوين سحب ممطرة وذلك على الجزء الشمالي والأوسط للبحر الأبيض المتوسط.

أما بالنسبة للجزء الجنوبي فإن حركة الرياح فيه ما بين رياح خفيفة إلى متوسطة.

كما وضح مركز الأرصاد أن الرياح السطحية على جميع مناطق الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية وذلك بسرعة 40-20 كم/ ساعة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في منطقة الخليج العربي من متر إلى مترين.