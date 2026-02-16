الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - طريقة نقل ملكية السيارة باسمي في السعودية متاحة للجميع سواء كانوا سعوديين أو من جنسيات أخرى، كما أن هناك أكثر من طريقة لذلك يقوم بعرضها موقع لحظات نيوز في السطور التالية.

طريقة نقل ملكية سيارة باسمي في السعودية

تتم عملية نقل ملكية السيارة من خلال مجموعة من الخطوات سنوضحها في النقاط التالية:

يتم توثيق عقد المبايعة. الذهاب إلى هيئة المرور لدفع التأمين والمخالفات السابقة. تقديم الأوراق المطلوبة. يتم التأكد من البيانات والأوراق المطلوبة. دفع رسوم الخدمة. يتم استلام رخصة السيارة واللوحات الجديدة.

خطوات نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحبها عن طريق البائع

بعد معرفة طريقة نقل ملكية السيارة باسمي في السعودية، نوضح أنه بسبب ضيق الوقت الذي قد يتعرض له بعض المواطنين قامت المملكة العربية السعودية بتوفير طريقة لنقل ملكية السيارة بدون حضور صاحبها عبر منصة أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة أبشر “”. قم بكتابة الاسم وكلمة المرور. من قائمة خدماتي قم بالضغط على خدمات المرور. سيظهر لك مربع يوضح مبيعات السيارات. قم بتحديد أوامر الشراء وانقر على السيارة التي تريد أن تنقل ملكيتها إليك. قم بكتابة كافة البيانات اللازمة. اضغط على تأكيد. قم بتحويل قيمة السيارة ودفع رسوم نقل الملكية. اضغط على إتمام المبايعة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة

لكي أقوم بنقل ملكية السيارة باسمي في السعودية، هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي تختلف بالنسبة للسعوديين عن غيرهم، حيث الأوراق المطلوبة من السعوديين هي:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من رخصة السيارة.

ملف لحفظ الأوراق.

إحضار عقد بيع السيارة من معرض معتمد.

شهادة براءة ذمة تؤكد عدم وجود أي مخالفات على السيارة.

أما بالنسبة لغير السعوديين:

صورة من أوراق الإقامة.

صورة هوية الكفيل.

صورة من رخصة القيادة.

تكلفة نقل ملكية السيارة

يدفع المشتري رسوم قدرها 230 ريال سعودي لإتمام عملية النقل، حيث إنه يجب أن يتأكد أن السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية، ومعها أوراق تأمين ضد الحوادث.

شروط نقل ملكية السيارة

هناك مجموعة من الشروط واجب توافرها لنقل ملكية السيارة نوضحها في الآتي:

يجب أن يتم فحص السيارة بالفحص الدوري.

عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على السيارة أو المشتري أو البائع.

أن يكون تأمين السيارة ساري.

الإقامة والاستمارة ساريتان الصلاحية.

رخصة القيادة سارية الصلاحية.

تتيح منصة أبشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية خدمة نقل ملكية المركبات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة لخدمات أخرى يمكنكم معرفتها من خلال الدخول إلى المنصة.

أسئلة شائعة

كم يكلف نقل ملكية السيارة؟

التكلفة تتغير حسب نوع الرخصة، وتتراوح التكلفة ما بين 100 – 300 ريال سعودي.

هل يلزم التأمين عند نقل ملكية السيارة؟

نعم.