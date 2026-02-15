تكنولوجيا: تم تحديد موعد للطلب المسبق للوحة الأم Asus ROG Flow Z13-KJP؛ وستأتي مع نسخة مجانية من لعبة Death Stranding 2 لأجهزة الحاسوب الشخصية.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الإعلان عن نسخة خاصة من جهاز ROG Flow Z13-KJP بالتعاون مع Kojima Productions تم الكشف عن نسخة خاصة جديدة من الجهاز اللوحي المخصص للألعاب ROG Flow Z13 خلال معرض CES، وذلك بالتعاون مع استوديو Kojima Productions الشهير. وسيتاح للمشترين المهتمين قريباً فرصة الطلب المسبق لهذا الجهاز المميز.

خلال معرض CES 2026، أعلنت علامة ROG التجارية المملوكة لشركة Asus عن مجموعة من المنتجات المصممة بالشراكة مع استوديو Hideo Kojima. ومن بين أبرز هذه المنتجات جهاز ROG Flow Z13-KJP، وهو جهاز لوحي للألعاب (2 في 1) بتصميم مخصص وفريد. وقد كشفت Asus الآن أن الجهاز سيكون متاحاً للطلب المسبق قريباً.

وفي منشور عبر حساب Asus ROG الرسمي على منصة X، أوضحت الشركة المصنعة أن جهاز ROG Flow Z13-KJP سيكون متاحاً للطلب المسبق بدءاً من 24 فبراير. لم يتم تقديم معلومات محددة حول السعر أو تاريخ الإصدار النهائي، حيث ذكرت Asus أن هذه التفاصيل ستختلف حسب البلد.

وبينما لا نعرف السعر بعد، يبدو أن Asus ترغب في جعل الصفقة أكثر جاذبية من خلال إضافة هدية قيمة. وفقاً للمنشور، ستأتي جميع عمليات شراء ROG Flow Z13-KJP مع نسخة مجانية من لعبة Death Stranding 2: On The Beach للكمبيوتر الشخصي. وعلى الرغم من عدم التصريح بذلك صراحة، يُعتقد أن المشترين سيحصلون على مفتاح رقمي لاسترداد اللعبة.

للتذكير، تم إصدار لعبة Death Stranding 2: On The Beach في 26 يونيو 2025 لجهاز PlayStation 5. ومع ذلك، كشفت PlayStation خلال حدث “State of Play” الأخير أن اللعبة ستصدر للكمبيوتر الشخصي في 19 مارس 2026. اللعبة متاحة بالفعل للطلب المسبق على Steam مقابل 69.99 دولاراً، إلى جانب إصدار ديلوكس رقمي يكلف 10 دولارات إضافية.

مواصفات جهاز ROG Flow Z13-KJP:

الشاشة: مقاس 13.4 بوصة بدقة 2.5K، ومعدل تحديث 180 هرتز، وتغطية لونية 100% DCI-P3 و المعالج: يعمل بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 39 و وهو نفس المعالج الموجود في جهاز Ayaneo Next 2 و الرسوميات والذاكرة: يتميز الجهاز برسوميات Radeon 8060S، وذاكرة وصول عشوائي موحدة (Unified RAM) بسعة 128 جيجابايت و التبريد: يعتمد على غرفة بخار (Vapor Chamber) وتبريد معدني سائل.

التصميم: الجهاز مصنوع من الألومنيوم المطحون بآلات CNC وألياف الكربون، ويتميز بتصميم خارجي مخصص مستوحى من تميمة “Ludens” الخاصة بـ Kojima Productions. كما ذكرت Asus أن الجهاز يحتوي على سمة حصرية لبرنامج Armory Crate بتصميم مستوحى من Ludens.

يمكنكم الاطلاع على تجربتنا العملية لهذا الجهاز اللوحي المخصص للألعاب في الفيديو أعلاه.

المصدر: