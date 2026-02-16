الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةweather: حالة الطقس اليوم… طقس السعودية اليوم صحوًا معتدلًا في معظم المناطق مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية

weather: حالة الطقس اليوم… طقس السعودية اليوم صحوًا معتدلًا في معظم المناطق مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية

طقس السعودية weather اليوم 14 أكتوبر 2026 – تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 14 أكتوبر 2026 صحوًا نهارًا على معظم مناطق المملكة، معتدلًا على المناطق الساحلية، حارًا على جنوب غرب المملكة، بينما يكون غائمًا جزئيًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس اليوم

weather وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من المنطقة الشرقية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 أكتوبر 2026:

الرياض: 38 درجة مئوية نهارًا، 19درجة مئوية ليلًا.

مكة المكرمة: 42درجة مئوية نهارًا، 19 درجة مئوية ليلًا.

جدة: 28 درجة مئوية نهارًا، 22 درجة مئوية ليلًا.

المدينة المنورة: 22 درجة مئوية نهارًا، 14 درجة مئوية ليلًا.

التحذيرات الجوية

هيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذر من شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى الرياض والمناطق الشرقية.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذر من نشاط الرياح على مناطق من المنطقة الشرقية.

نصائح للمواطنين

هيئة الأرصاد وحماية البيئة توصي المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج في الصباح الباكر.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة توصي المواطنين بقيادة المركبات بحذر على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع القادم

تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن يستمر الطقس صحوًا نهارًا على معظم مناطق المملكة، معتدلًا على المناطق الساحلية، حارًا على جنوب غرب المملكة، بينما يكون غائمًا جزئيًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح على مناطق من المنطقة الشرقية.

تتوقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من المنطقة الشرقية.

weather حالة الطقس اليوم في المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يكون الطقس صحوًا نهارًا معتدلًا ليلًا. وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية خلال النهار، وبين 10 و15 درجة مئوية ليلًا.

حالة الطقس في المناطق الجنوبية

في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا معتدلًا ليلًا. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية خلال النهار، وبين 20 و25 درجة مئوية ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في الرياض خلال اليوم بين 24 درجة مئوية في الصباح الباكر و15 درجة مئوية في المساء.

اتجاه الرياح وسرعتها , من المتوقع أن تهب الرياح من الشمال الشرقي بسرعات تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة في الرياض من خلال إضافة المعلومات والتفاصيل المذكورة أعلاه، يمكن جعل المقال أطول وأكثر فائدة للقراء.