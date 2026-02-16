الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 12:03 صباحاً - خطوة بخطوة.. طريقة تجديد هوية مقيم 1447هـ بالمملكة ” عبر أبشر”

تعتبر منصة أبشر من المنصات المهمة التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين، لتوفير لكم كافة السُبل لإجراء الكثير من الخدمات، ومن خلال موقعنا لحظات نيوز سنقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

النقاط التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بأبشر التابع لوزارة الداخلية ” من هنا “.

سجل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

تحديد خدمات الأعمال الخاصة بك.

اضغط على اسم العامل لكي تقوم بتجديد الإقام.

حدد المدة الذي تريد تجديد الإقامة بها.

النقر على تبويب تجديد.

سيتم تجديد الهوية الخاصة بك بنجاح.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

عليك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من تجديد هوية الإقامة في المملكة بنجاح، ولعل أبرزها

يكون جواز السفر ساري.

تسديد كافة الرسوم الخاصة بالمقيم.

الإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية.

تسجيل بلاغ عن هروب العامل.

