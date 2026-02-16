هل يتم إيقاف منفعة ساند عند السفر خارج السعودية؟ التأمينات تُجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 06:03 صباحاً - توجد الكثير من التفاصيل التي تحيط ببرنامج ساند الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهي ما سنعمل على الإشارة إلى أهمها من خلال موقع لحظات نيوز.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حقيقة قيامها بإيقاف ساند بسبب سفر المستفيد منها خارج البلاد؛ حيث إنها قد أشارت إلى أن النظام يفيد بأن الدعم يتم إيقافه في حال استمرت فترة بقاء المستفيد خارج السعودي 60 يومًا سواءً متصلة أو غير متصلة وذلك خلال فترة صرف الدعم.

هل يتم إيقاف ساند لو كان السفر بغرض العلاج

من أهم التفاصيل التي أشارت إليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي أن إيقاف ساند بسبب سفر المستفيد ينطبق حتى لو كان السبب هو العلاج أو التعليم.

