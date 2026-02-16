- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 16-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-16 03:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، خاصة وأننا نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.