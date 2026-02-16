سعر الدولار مقابل الفرنك يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 16-02-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، خاصة وأننا نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.