الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - احتفالات اليوم الوطني السعودي 93.. موعد الإجازة للطلاب وموظفي القطاع الخاص والحكومي

موعد الإجازة

يعتبر اليوم الوطني السعودي واحد من أهم المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية، لذلك تعتبر احتفالات اليوم الوطني، من أكثر الأشياء التي يتم الاهتمام بها في المملكة العربية السعودية، حيث إن تلك الاحتفالات هي الطريقة التي يتم من خلالها التعبير عن حب الوطن، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على الاحتفالات باليوم الوطني السعودي ومواعيد الإجازات الرسمية.

احتفالات اليوم الوطني

تعتبر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي من أهم الطرق التي يتم من خلالها الاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث نجد أن المملكة العربية السعودية تعمل على تنظيم العديد من الفعاليات كوسيلة للاحتفال، والتي يشارك بها العديد من أفراد الشعب السعودي.

موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

قامت وزارة التربية السعودية بالإعلان عن إجازة اليوم الوطني السعودي، تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي من بداية يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2026، والتي سوف تنتهي يوم 24 سبتمبر، وذلك كبديل لموعد اليوم الوطني السعودي الموافق يوم السبت، الذي هو في الأساس إجازة رسمية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي سوف تكون في نفس موعد إجازة القطاع العام، والتي سوف تبدأ في يوم 22 سبتمبر وسوف تستمر حتى يوم 24 سبتمبر، وفي حالة العمل يجب أن يتم تعويض العمالة بالأجر المناسب، وإلا سوف يتم دفع غرامة مالية.

هوية اليوم الوطني السعودي

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه، فإن هوية اليوم الوطني السعودي عبارة عن فراشة مكتوبة على شكل كلمتين هما نحلم ونحقق باللون الأخضر، تلك الهوية تعبر عما يرغب الشعب السعودي في الوصول إليه، والذي سوف يتمكن من الوصول إليه من خلال الجهود المبذولة والعمل الجاد.

يعتبر اليوم الوطني السعودي هو أهم مناسبة وطنية في المملكة العربية السعودية، لذلك يتم الاعتماد عليه في العمل على إحياء الروح الوطنية لدى الجيل السعودي الناشئ، حيث تعمل المملكة على إيجاده فرصة مناسبة لتشجيع الشعب على العمل لرفع المملكة.