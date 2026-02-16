بمناسبة اليوم الوطني… تعرف على أجمل خلفيات الصور تزامنا مع شعار “نحلم نحقق “

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - حيث أعلنت الهيئة الترفيهية عن أجمل الصور التى تنفيذها لتشارك فعاليات اليوم الوطني، والتى تتميز بكثرة ألوانها الجذابة، وسوف يشهد فعاليات هذا اليوم احتفال مواطنو المملكة من كل الفئات في جميع أنحاء المملكة.

لتعم الفرحة والبهجة على مواطنين المملكة وذلك للعمل على تحقيق رؤية 2030 في السعودية.

وقام بتنفيذ رسومات تلك الصور العديد من الجهات المختلفة من خلال مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتعبير عن محبة الوطن تخليدا لتلك الذكرى.

والتى تحمل شعار اليوم الوطني وهو “نحلم ونحقق”، بالإضافة إلى تجملها بالألوان المبهجة التي تعكس الفرحة العارمة للمواطنين السعوديين تزامنا مع هذا الحدث العظيم.

حيث تعكس تلك الرسومات الأحلام التي تم تحقيقها في جميع القطاعات والمشاريع من قِبل القيادة العظيمة خلال الفترة الحالية. وفي إطار التطورات والنهضة التى قامت بها المملكة.

فهي تحرص على عرض إنجازاتها في التطور والتاريخية تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني وذلك على المستوى المحلي لكي يسعد المواطنين برؤية مستقبل أفضل.