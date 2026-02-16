الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - هل آل سعود من قبيلة عنزه؟ وما هي أقسام قبيلة عنزة؟ تشتهر منطقة شبة الجزيرة العربية بالعديد من العائلات والقبائل التي تنتمي لها، يحث إن عائلة آل سعود من هي الأسرة المؤسسة للمملكة العربية السعودية، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز هل آل سعود من قبيلة عنزه.

هل آل سعود من قبيلة عنزه؟

يعود أصل عائلة آل سعود إلى قبيلة بني حنيفة الذين أسسوا دولتهم الأولى قبل الإسلام في وادي العرض المعروف بوادي حنيفة نسبةً إلى حنيفة بن لجيم والتي تعود في أصلها إلى بكر بن وائل، وقد عرف عن بني حنيفة خروجهم من الحجاز وعالية نجد إلى بلاد اليمامة.

دخل بنو حنيفة الإسلام وكان منهم رواة للحديث ومجاهدون في سبيل الله، وقد كان محمد بن سعود المؤسس للسعودية الأولى وهو أول من لُقّب بالإمام من سلالة آل سعود، وقاد البلاد إلى مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة حيث نجح في تأسيس دولة واسعة النفوذ، وهي المملكة العربية السعودية.

فخوذ قبيلة عنزة

في صدد الحديث عن هل آل سعود من قبيلة عنزه، يجب الحديث عن أن قبيلة عنزة لها العديد من الفخوذ التي تتمثل في الآتي:

المنابة.

الشراعبة.

علاوة على ذلك قبائل العبادلة

بنو جلان بن عتيك.

الرولة.

الجبل.

السوالمة.

الدهامشة.

السلقا.

عائلة الرومي عائلة بن سيف.

عائلة المجرن أحد فروع قبيلة السلقة من فخذ الشملان.

السبعة.

آل رشيد.

ولد سليمان.

الفدعان.

بني هزان.

أقسام قبيلة عنزة

عند التعرف على هل آل سعود من قبيلة عنزه، يجب الاطلاع إلى أن قبيلة عنزة لها قسمين واللذان يتمثلا في الآتي:

1- فرع ضنا بشر

يضم هذا الفرع العديد من العائلات التي تتضح في الآتي:

بطن العامرات التي ضمت عشائر الدهمشة والجبل والسلقا.

بطن ضنا عبيد التي ضمت السلقا والجبل والدهمشة والسبع وولد سليمان والعدعان.

2- فرع ضنا المسلم

من الجدير بالذكر أن فرع ضنا المسلم يضم أكثر من عائلة من بينهم الآتي:

عشيرة الجلس والتي ضمت عشيرة الملحف- عشيرة الرولة).

عشيرة بني وهب التي ضمت عشائر المنبحة والشرابة- آل ولد علي).

صحابة من قبيلة عنزة وبني ربيعة

في إطار عرض هل آل سعود من قبيلة عنزه، يجب الحديث عن أن قبيلة عنزة ينتمي لها العديد من الصحابة ومنهم:

حبيب العنزي رضي الله عنه.

مطر العنزي رضي الله عنه.

المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه.

سعد بن قيس العنزي رضي الله عنه.

سلمة بن سعد بن صريم العنزي رضي الله عنه.

عبابة الهزاني العنزي رضي الله عنه.

عائذ بن سعيد الجسري العنزي رضي الله عنه.

عطية بن حصن بن ضباب التغلبي رضي الله عنه.

زائدة بن حوالة العنزي رضي الله عنه.

عبادة بن الأشيب العنزي رضي الله عنه.

عبد الله بن عامر العنزي الأصغر رضي الله عنه.

عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه.

تعتبر قبيلة آل سعود هي واحدة من أهم القبائل التي تتبع عنزة والتي كان لها شهرة كبيرة في منطقة شبة الجزيرة العربية، والتي نالت شهرة كبيرة منذ زمن بعيد.