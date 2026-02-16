الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - تقدم شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل من دون كفيل لشراء منزل بشروط ميسرة لتناسب فئة كبيرة من المواطنين.

500 ألف ريال تمويل شركة اليسر بدون كفيل لشراء منزل

بالخطوات كيفية التقديم لأجل الحصول على قرض من اليسر:

يجب عليك الذهاب إلى موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل من هنا ، وسوف تجد خيارات اضغط على أيقونة واختار منها تمويل الأفراد.

بعد ذلك عليك أن تختار أيقونة تمويل التورق لأن هذا التمويل يمنحك 500 ألف ريال سعودي واضغط على تقدم بطلبك الآن الموجودة في أسفل الصفحة.

بعدها سوف تنتقل إلى صفحة أخري لأجل التقديم على قرض اليسر، ضع بها كل بياناتك الشخصية مثل الاسم بالكامل ورقم الهوية، ورقم هاتفك الذكي وحدد المدينة، وسبب التمويل، ثم ضع راتبك لتعرف كم تستحق من اليسر.

وفي أسفل الاستمارة كود عليك وضعه في مكانه الصحيح ثم اضغط على أيقونة إرسال.

شروط تمويل اليسر بدون تحويل راتب

بالنسبة إلى شروط تمويل اليسر بدون تحويل راتب فهي كالتالي: