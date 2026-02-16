الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - تمويل شخصي من شركات التمويل المرخصة.. كيف تحصل عليه؟

تمويل شخصي

قائمة أسماء شركات التمويل الشخصي المرخصة من مؤسسة النقد من المواضيع التي يبحث عنها الكثير، وهذا لان تلك الشركات دائمًا ما تتميز بالحلول التمويلية المبتكرة، كما أنها محط اهتمام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا لأنها توفر التمويل لمعظم التجارية والاستثمارية في البلاد، وهذا ما جعلنا نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض من أسماء شركات التمويل الشخصي المرخصة من مؤسسة النقد

قائمة أسماء شركات التمويل الشخصي

تشتهر المملكة العربية السعودية بوجود العديد من شركات التمويل الشخصي، حيث أنها من أكثر الطرق التي تساعد الأشخاص الراغبين في الحصول على أي برنامج تمويلي، ونعرض الآن قائمة أسماء شركات التمويل الشخصي المرخصة من مؤسسة النقد:

شركة ينال للتمويل

شركة نون للمدفوعات الرقمية

شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات

شركة عزم التقنية المالية

شركة جيديا للتقنية

شركة توثيق لتسجيل عقود الإيجار التمويلي

شركة تاب المالية

شركة المدفوعات الرقمية المالية (لووب)

شركة الفضاء القمرية المالية (سكاي باند)

شركة الحلول الرقمية العالمية

شركة التقنية المالية السعودية (الإنماء باي)

شركة البرامج المتألقة

أشهر شركات التمويل في المملكة

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل، وتساهم كثيرًا في إعطاء المبالغ المالية للعديد من الأشخاص، ومن أشهر شركات التمويل في المملكة الآتي:

1- شركة النايفات للتمويل

تعتبر شركة النايفات من أكثر الشركات الشهيرة في المملكة التي تقدم الاستشارات التمويلية، وتوفر حلول تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وللتواصل معها يمكن الاتصال على الرقم: 8001000088

2- الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل من الشركات التي تقدم حلول ابتكارية لكل أصحاب المشاريع الصغيرة، كما أنها خاضعة للرقابة من البنك المركزي السعودي، والمقر الخاص بها في العاصمة، وللتواصل معها يمكن الاتصال على الرقم التالي: 8001240220

3- شركة فينزي للتمويل

تقدم شركة فينزي للتمويل خدماتها للأفراد والمنشآت ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتميز انها متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أنها تخضع للرقابة والإشراف من البنك السعودي المركزي، ورقم الهاتف الخاص بها هو: 8001200088

كيفية الحصول على التمويل

يعتبر التمويل من أكثر الأشياء الهامة في المشاريع الاستثمارية والشخصية، لذلك وضعت المملكة العربية السعودية بعض من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على التمويل وعليك أن تقرأ الفقرات التالية حتى تعرف كيفية الحصول على التمويل:

1- التمويل الشخصي للأفراد

على كل من يرغب في الحصول على التمويل الشخصي أن يحضر الآتي:

إحضار صورة من الهوية الوطنية.

وجود شهادة ايبان معتمدة.

لو كان المتقدم موظف في القطاع الحكومي، فمن الضروري أن يحضر تعريف بالراتب بشرط الا تزيد عن 30 يوم.

أما موظفي القطاع الخاص، يجب أن يحضروا شهادة اشتراك ومدد حديثة للاشتراك.

ضرورة عمل حساب بنكي يكون فيه إيداع آخر 3 رواتب، وذلك الشرط خاص بموظفي قطاع الحكومة.

2- التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

حتى تتمكن من الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عليك أن تتبع التعليمات الآتية:

توفير صورة من بطاقة الهوية لصاحب المنشأة.

إحضار نموذج طلب التمويل.

الاهتمام بتوفير جميع السجلات التجارية.

من الضروري ارفاق شهادة الزكاة.

احضار كشف حساب سلة بمبلغ الإيرادات.

لا غنى عن شركات التمويل، سواء كان في المملكة العربية السعودية أم خارجها، وهذا ما جعل الكثير يبحث عن قائمة أسماء شركات التمويل الشخصي المرخصة من مؤسسة النقد، وهذا من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة في مجال التمويل الشخصي والعقاري.