ماهي مواصفات خوذة رأس قائد الدراجة الآلية في السعودية؟ المرور يوضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً - قامت ادارة المرور بالمملكة العربية السعودية بتوضيح مواصفات خوذة الرأس لقائد الدراجة الآلية، ونبهت الادارة على الجميع ضرورة ارتداءها، ويجب أن تكون مطابقة لنظام المرور السعودي وشددت على اتباع قوانين المرور.

أما في حالة عدم ارتدائها، فإنها تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، و تندرج في قائمة المخالفات المالية، حيث تم تطبيق قانون المرور الجديد للحفاظ على سلامة الجميع في إطار السعي للنهوض وتحقيق رؤية 2030 للمملكة.

غرامة القيادة بدون خوذة الرأس

يعرضك ذلك لغرامة مالية من الدرجة الثالثة وتتراوح مابين 150 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي فقط لا غير، و يستطيع المواطن معرفة الغرامة الموقعة عليه من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور.

مواصفات خوذة الرأس

يجب ألا تحجب الرؤية الخاصة بالشخص أثناء القيادة.

التأكد من ارتدائها بطريقة صحيحة ومحكمة.

وحذرت الادارة العامة للمرور بالمملكة من ترك مقود السيارة أثناء القيادة من أجل سلامة المواطنين، وذلك يأتي في إطار الإجراءات التوعوية التي تقوم بها ادارة المرور الفترة الأخيرة لضمان عدم حدوث أي حوادث.

أما في حالة ترك المقود أثناء القيادة سيتم إيقاف القائد وتحويله الى هيئة المرور من أجل توقيع العقوبات المقررة في نظام المرور، وذلك لأنه يعرض حياته وحياة المواطنين لخطر داهم.