الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 05:15 صباحاً

أهم فعاليات اليوم الوطني ٩٣ في الرياض وجدة منها الفلكلور السعودي والحرس الملكي نتعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية فعاليات اليوم الوطني السعودي بفارغ الصبر لاعتبارها أحد أهم المناسبات التي تمر على المملكة في كل عام.

أهم فعاليات اليوم الوطني ٩٣

تشتمل أهم فعاليات اليوم الوطني ٩٣ في الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية على ما يلي:

في الرياض: فعالية عروض الدرونز ببوليفرد الرياض في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى الفلكلور السعودي ومسيرة الحرس الملكي وفعالية نادي الإبل أيضًا.

في جدة: الفلكلور السعودي والحرس الملكي في يوم 23 من شهر سبتمبر في جدة بروميناد.

هناك الكثير من الفعاليات الأخرى في جده المملكة العربية السعودية.

عبارات بمناسبة قدوم اليوم الوطني السعودي 93

في إطار التعرف على أهم فعاليات اليوم الوطني ٩٣ في الرياض وجدة، نتعرف من خلال ما يلي على عبارات بمناسبة قدوم اليوم الوطني السعودي 93:

عام يأتي وعام آخر يمضي وحب بلادنا داخل قلوبنا يزداد، فيا رب العالمين أحفظ لنا بلادنا من كل شر ولا ترينا فيها مكروهًا.

إن حب الوطن هو أول حب يشعر الإنسان به وهو الحب الذي يكبر معه مع مرور الوقت منذ نعومه أظافره.

كل عام وأنتم بألف خير يا شعب المملكة العربية السعودية العظيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ربنا لا ترينا في بلادنا مكروهًا واحفظها لنا.

دمتي يا مملكتي العربية السعودية عظيمة، وأدامك الله عز وجل فوق رؤوسنا.

يعتبر اليوم الوطني السعودي أهم يوم للمملكة العربية السعودية والموافق تاريخ 23 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2026 ميلاديًا، حيث ينتظر المواطنون الفعاليات بشغف كبير.