اقتباسات عن الوطن 1447 اجمل اقتباسات عن اليوم الوطني السعودي 93 – 2026

اقتباسات عن الوطن هو شيء يبحث عنه الكثير من الناس، فيوجد بعض الأشخاص الذين لم يجدون أي اقتباسات أو عبر في حب الوطن، فالوطن هو أحب الأماكن إلى أي إنسان على وجه الأرض، ولذا وعبر جريدة لحظات نيوز سنوضح أبرز الاقتباسات عن المملكة العربية السعودية واليوم الوطني.

اقتباسات عن الوطن

تتعدد الاقتباسات عن حب الوطن السعودي، فالشعب السعودي يفتخر كثيرًا بهذا الوطن، ومن أهم هذه الاقتباسات ما يلي:

هواء وطني أجمل من الهواء في كل بقاع الأرض، والتراب فيه عطر كرائحة المسك وأنا أعشقه جدًا.

لقد كانَ وطني السُّعوديَّة أجملَ قصيدة شعريَّة كُتِبَتْ في ديوان التَّاريخ، وأجملَ لوحة فنِّيَّة عُلِّقتْ على جدران الكون، وطني أجمل الأزهار الَّتي خلقها الله في بستان هذه الأرض.

فخري بأن عروبتي من قلب معدنك الأصيل وعلى ترابك عترتي دمها بسيرتها يسيل .. هذا وفيك عقيدتي نزلت على الهادي الدليل وإلى مقامك أمتي بقلوبها دوماً تميل.

اجمل اقتباسات عن اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني هو أحد أحب الأيام في تاريخ المملكة العربية السعودية، وكثرت الاقتباسات في هذا اليوم ومنها ما يلي:

في هذا اليوم فلنرفع رأسنا عالياً، فهو يوم فخر وعز وأمجاد، كل عام والسعودية شامخة الرأس.

كُل عام والسعودية تعانق السّماء مجدًا، وتحضن السّحاب فخرًا وعزًا، دُمتِ يا بلادي حُبًا وعشقًا للأبد.

نرفع يا وطني رايتك الخضراء عالية، وقد امتلأت النفوس فخرًا مع كل كلمة من نشيدنا.

كلمات جميلة عن حب الوطن

بالطبع تكثر الكلمات في الوطن نظرًا لحب واعتزاز الناس الكبير به، ومن أهم هذه الكلمات التالي:

أفتخر بوطني، وكيف لا افتخر بعدما تحولت هذه الصحراء إلى ناطحات وأبراج تلامس السماء.

دام العز ياوطن، فهيا بنا لنعانق المجد ونلامس السماء.

بعدما وضحنا اقتباسات عن الوطن، فكل الناس تفتخر بوطنها وتعتز به، فهو الحبيب الأولي لكل البشر، فحمى الله اطهر البلاد على وجه الأرض، وجعلها قمة الأوطان.