الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - النفيعي وش يرجع؟ وما هي أفخاذ عائلة النفيعي؟ تشتهر منطقة شبة الجزيرة العربية بوجود العديد من العائلات التي اكتسبت شهرة كبيرة على مر الزمان، حيث تعتبر عائلة النفيعي واحدة منهم، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز النفيعي وش يرجع، وما هي أفخاذ وشجرة عائلة النفيعي.

النفيعي وش يرجع؟

توجد في العديد من مناطق شبة الجزيرة العربية والحجاز العديد من العائلات التي حصلت على شهرة كبيرة والتي منها عائلة النفيعي، حيث لها تاريخ نشأة والذي يعود إلى برقا من ناصر من العتبان وهم من أشهر فروع قبيلة عتيبة التي تمتلك تاريخ بارز في المملكة منذ مئات السنوات، ولها فرعين من العائلات الشهيرة تتبع شجرة عائلة العتيبي ومنهم عائلة النفيعي التي تمركزت في المملكة وتنقلت في عدة أماكن.

تجدر الإشارة إلى أن العائلة استقرت في الحجاز ونجد وبعض محافظات المملكة ولم يكن لهم مكان واحد لأنهم من القبائل العربية التي تحب التنقل والترحال من مكان لآخر لكي تبحث عن الماء والعشب والمكان المناسب والحصول على ظروف معيشية حسنة وقد عاش أبناء النفيعي في حماية أهم القبائل القوية وهم العتبان.

عائلة النفيعي من أي قبيلة

عائلة النفيعي من قبيلة العتيبي وهي من القبائل التي لها شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية من العديد من السنوات، وهي فرعين فرع برقة وفرع رق أما النفيعي فهم من فرع برقا من أبناء ناصر الذين عاشوا في البلاد ويمتلكون تاريخ كبير حيث إنهم خدموا فيها البلاد ورفعوا من شأنها.

يجب التعرف على أن قبيلة العتيبي أصلها إلى هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان هذا النسب القوي له تأثير كبير في إعلاء شأن العتيبي في البلاد ولهم الكثير من المناصب القوية في السعودية كما ساهم في ذلك عددهم الكبير.

فروع شجرة عائلة النفيعي

استكمالا للحديث عن النفيعي وش يرجع، سوف نتعرف على أن شجرة عائلة النفيعي تضم العديد من الفروع وهي شجرة العائلة التي كان لها دور كبير في صنع التاريخ والمجد لعائلة النفيعي على مر الوقت والتي تتمثل في النقاط التالية:

صرار ابن صالح ابن نافع.

ابن الحواما.

بني الفلتة ومفرج وبني زياد.

مجنون ابن صالح ابن نافع.

فليت ابن صرار ابن صالح ابن نافع.

فخوذ عائلة النفيعي

في صدد الحديث عن النفيعي وش يرجع، لا بد من التعرف على أن عائلة النفيعي من العائلات التي تفرع منها العديد من الأفخاذ الذين كان لهم شهرة كبيرة في منطقة شبة الجزيرة العربية ومنهم هذه الأفخاذ الآتي:

فخذ البسايس.

فخذ المساعيد.

الفلتة وهم أبناء فليت من صرار بن صالح بن نفاع.

فخذ بني مفرج وهؤلاء الافراد هم أبناء مفرج بن صرار بن صالح بن نفاع.

المحايا وهم أبناء محيا بن مجنون بن صالح بن نفاع.

العيلي وهم نسل عيال بن مجنون بن صالح بن نفاع.

فخذ النخشة وهم أبناء نخيش بن مجنون بن صالح بن نفاع.

فخذ ذوي ذياد وهؤلاء هم أبناء ذياد بن صرار بن صالح بن نفاع.

فخذ بني سعد.

عائلة النفيعي من العائلات التي كانت وما زالت لها شهرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث إنها من القبائل الي لها تاريخ كبير، بالإّضافة إلى أن من العائلات التي خرج منها العديد من الشخصيات المشهورة حاليا.