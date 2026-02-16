نتائج القبول وطريقة التقديم مكافحة المخدرات 1447 رجال وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبارنتائج القبول وطريقة التقديم مكافحة المخدرات 1447 رجال وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

قامت منصة أبشر الإلكترونية السعودية باستقبال الطلبات الخاصة بمكافحة المخدرات وأيضا الوظائف الشاغرة في المديرية العامة، كما أنها قامت بذكر الشروط المتعلقة بها، وأوضحت أن عملية التقدم للوظيفة سهلة وسلسلة للغاية كل ما يجب الالتزام به هو الحرص على عدم ترك أي خانة فارغة وليس هذا فقط بل ومطابقة البيانات للأوراق الرسمية.

شروط مكافحة المخدرات

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر فى الأشخاص المتقدمين على هذه الوظائف وتتمثل هذه الشروط فى الآتي:

يشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.

يوجد استثناء للأشخاص الذين أقاموا مع الوالدين خارج حدود المملكة بسبب تأدية الخدمة خارج البلاد.

خلو سجله الجنائي من أي جريمة أو جناية وخاصة الجرائم المرتبطة بالأمانة والشرف.

ليس هذا فقط بل يجب أن يكون معروفا بين الناس بأنه حسن السير والسلوك.

عدم عمله في أي وظيفة من الوظائف التابعة إلى الوظائف العسكرية.

خاصةً تلك التابعة إلى نظام الخدمة العسكرية.

في حالة كان صاحب الطلب لديه عمل في أي مؤسسة عسكرية سواء كانت تلك الأخيرة كلية أو معهد.

يجب ألا يكون قد فقد اشتراكه بها لأي سبب من الأسباب.

يشترط عدم زواج صاحب الطلب من امرأة تحمل جنسية غير سعودية.

تمكنه من اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول المبدئي وخاصة تلك المتعلقة بالكشف الطبي.

أن يكون الوزن والطول متماشيا حسب اللوائح المحددة.

ألا يقل الطول عن ١٦٨ سم.

ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن ١٧ سنة وفي نفس الوقت لا يزيد عن ٣٠ عام.

في حالة كان المتقدم للوظيفة يحمل شهادة من جامعة خارج حدود المملكة.

يجب أن يتم معادلة هذه الشهادة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

رابط تقديم مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر

يتم أولا التقديم من خلال منصة أبشر التوظيف الإلكترونية من خلال الكتابة في مربع البحث وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات والقيام باتباع التعليمات الخاصة بتعبئة نموذج الوظيفة وتتمثل هذه الخطوات:

بعد الدخول إلى منصة أبشر ووظائف مكافحة المخدرات من هنا.

القيام بالنقر على خيار الوظائف المتاحة.

القيام بعد ذلك باختيار المديرية العامة الخاصة بمكافحة المخدرات والقيام بالنقر على كلمة بحث.

سوف تظهر أمام المستخدم خيار التقديم على رتبة جندي القيام بالنقر عليها وبشكل تلقائي سوف تظهر مجموعة من الشروط والأحكام بعد قرائتها بشكل تام يتم النقر على خيار الموافقة.

سوف تظهر أمام المستخدم طلب للتوظيف والذي يجب كتابة كل البيانات بشكل صحيح مع عدم ترك أي خانة فارغة.

في بداية الأمر سوف يطلب الموقع إدخال البيانات الشخصية المتمثلة فى رقم هوية صاحب الطلب / تاريخ الميلاد/ الطول / الجنس / الحالة الإجتماعية / بطاقة هوية الوالد .

سوف يطلب الموقع إدخال بيانات الأساسية ومن ثم بيانات الدراسة .

فور الانتهاء من كتابة كل ما سبق يتم النقر على خيار عرض وحفظ ومن ثم إرسال الطلب.

انتهاء موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

كما أعلن منصة أبشر الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يرغب في التقدم للوظيفة قام بذكر موعد الانتهاء من تلقي طلبات التوظيف:

أعلن الموقع أن آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف ينتهي يوم الخميس.

سوف يتم فرز الطلبات ومراجعة وإعلان نتائج المقبولين على الموقع.

كما أعلنت منصة أبشر أنه يجب على المتقدمين والذين تم قبولهم بشكل مبدئي أن يكونوا على أتم الاستعداد من أجل التحضر إلى باقي الاختبارات التي سوف يتم الإعلان عنها أيضا من خلال المنصة، لذلك فقد ذكرنا رابط تقديم مكافحة المخدرات وطرق التقديم إلكترونيًا.