الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - إنذار عاجل من الأرصاد.. تحذر من أمطار غزيرة وسيول على عسير غدًا

أصدرت الأرصاد تحذيرا عاجلًا بشأن منطقة عسير غدًا، وحالة الطقس والتقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة في الساعات المقبلة من اليوم الحالي.

وقامت الأرصاد بتوقع نزول أمطار رعدية، مع رياح شديدة، وعدم الرؤية الأفقية، كما تكون مصحوبة بجريان للسيول.

كما أضاف المركز الوطني للأرصاد أن تلك الأمطار الرعدية التي ستشهدها عسير والباحة وجازان غدًا، ستكون مستمرة، والأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتسبب في سيولة المياه بشدة.

الرياح النشطة التي ستكون مصاحبة لتلك الأمطار ستحجب الرؤية الأفقية، وستعمل على تكوين الضباب الذي سيغطي كل أجزاء المنطقة.

وكما تم ذكره في التقارير المعلنة عن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية وذلك بسرعة تصل إلى 15-42 كم /ساعة وذلك على الجزء الشمالي فقط.

وستكون الرياح بسرعة 12-35 كم/ساعة ويمكن أن تصل إلى 50 كم /ساعة ، مصاحبة لأمطار رعدية وذلك على الجزء الجنوبي والأوسط.

كذلك ستشهد المنطقة ارتفاع في الأمواج، فقد يصل ارتفاع الموج في المنطقة الشمالية لمتر إلى مترين، وفي المنطقة الجنوبية والمتوسطة سيرتفع حوالي من متر لمتر ونص.