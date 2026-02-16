الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - رمز قبيلة الكناني؟ ما هو نسب قبيلة الكنانة؟ تعتبر قبيلة الكنانة هي واحدة من القبائل العربية الشهيرة والتي انتشرت في العديد من الأماكن والبلدان العربية المختلفة وتعتبر من أبرز القبائل التي تضمنت العديد من الأفراد المؤثرين والمنتشرين لها حول العالم ومن خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على رمز قبيلة الكناني.

رمز قبيلة الكناني

توجد العديد من القبائل العربية الشهيرة والتي عملت المملكة العربية السعودية على تعيين الرمز الخاص بهم م أجل التسهيل على الجميع إمكانية التعرف على كافة القبائل العربية بالإضافة إلى التمييز بين القبيلة والأخرى وتعتبر قبيلة كنانة هي واحدة من القبائل العربية الشهيرة التي يتساءل ويبحث عنها العديد من الأشخاص.

يعتبر الرمز الخاص بقبيلة كنانة هو الرمز 515 والذي قيل أيضًا عنه انه يعبر عن قبيلة قريش وذلك حيث تعتبر قبيلة قريش هي واحدة من القبائل العربية الشهيرة التي تعود إليها قبيلة كنانة وقيل أيضًا من بعض العلماء والمؤرخين أن الرمز 515 يعبر أيضًا عن قبيلة النعيم ولكن لم يتم التأكيد حول الأقاويل المختلفة لهم.

ما هو نسب قبيلة كنانة

في إطار تعرفنا على رمز قبيلة الكناني التي عينته الدولة لها من أجل التعرف عليها والتمييز والتفرقة بينها وبين كافة القبائل العربية نتطرق الآن للتعرف على نسب قبيلة الكنانة العربية والتي تعتبر واحدة من القبائل الشهيرة التي يعود النسب الخاص بها إلى قبائل مضر العدنانية الشهيرة التي انتشرت في كافة البلدان العربية المختلفة حول العالم.

وقد انحدرت قبيلة كنانة من القبائل العربية المختلفة والتي تعتبر من أبرزها هي قبيلة قريش التي يعود إليها نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع النسب الخاص بقبيلة كنانة إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن النبي إبراهيم عليهما السلام وهو الأمر الذي تعرف عليه الكثيرين بالبحث المستمر.

شيوخ قبيلة كنانة

في إطار التعرف على رمز قبيلة الكناني والتي عملت الدولة على تعيينه لها نستكمل الآن التعرف على الشيوخ المعروفين والذي يعود إليهم الدور المهم في قبيلة كنانة ومكانتها العالية في المملكة العربية السعودية وذلك حيث تضمنت عدد كبير من الشيوخ وهم كما يلي:

الشيخ منصور بن سعيد بن حمود الراشدي الجحدلي الكناني

الشيخ أحمد بن سالم بن سليم الجبيري الكناني.

الشيخ حسن بن علي بن حسن الحجاجي الكناني.

الشيخ عبد العزيز بن معطي بن حبيب الحلاقي الكناني.

الشيخ مرزوق بن عوض العلياني الجحدلي الكناني.

تعتبر قبيلة الكنانة هي واحدة من القبائل العربية الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي كان لها الدور الفعال والكبير في البلاد وتضمنت عدد كبير من الفروع والأعضاء التابعين لها والمستقرين في شتى الأماكن والبلدان العربية المختلفة.