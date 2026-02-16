الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - إن شخصية الملك عبد العزيز من الشخصيات النبيلة التي تحتوي على العديد من الصفات الطبية، كما أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة السعودية، وذلك لأنه يمتلك شخصية قيادية وحاكمة تتميز بالقوة والشجاعة، ومن ضمن الصفات التي كان يتمتع بها الملك عبد العزيز هي صفة الوفاء، والتي سنتحدث عنها بالتفصيل من خلال هذا المقال.

من صفات الملك عبدالعزيز الوفاء

يمتلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله العديد من الصفات والأخلاق الحميدة منذ نعومة أظفاره، كما أنه كان يمتلك شخصية قيادية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، لذلك كان له القدرة على لم شمل كافة القبائل والمدن المتفرقة تحت علم دولة واحدة.

تم تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز في عام 1319هـ، وتم حكمها وقيادتها بكل حب ووفاء.

كان يُعرف الملك عبد العزيز بوفائه الذي لا يوصف، حيث كان وفي لوالديه لدرجة لن تتخيلها، وكان يستطيع تحمل كافة الأعباء والمسؤوليات التي كان يمر بها منذ صغره، حيث أنه كان يساعد والده في خدمة الدولة، ولما كبر صار حاكمًا للسعودية وكان يستشير والده في بعض الأمور لأنه والده له خبرة كبيرة في الحياة.

إن الملك عبد العزيز من أعظم الملوك وذلك لأنه وضع في المرتبة الأولى وفائه لبلاده قبل أي شيء آخر، بالإضافة إلى أنه كان يعفي عن اعدائه في الماضي، وجعل البعض منهم في خدمة الوطن مثل المستشارين.

كان الملك عبد العزيز يسعى إلى تحقيق ما يجده في مصلحة المملكة ومصلحة المواطنين السعوديين، وحتى يفعل ذلك فإنه كان يعمل على استقدام خبراء أجانب ليساهموا في عملية البحث عن المعادن والمياه، وكان يتميز أيضًا بالتواضع والذي يؤكد لك ذلك أنه كان يستقبل المواطنين السعوديين يوميًا في قصره ويتابع شؤونهم ويحل مشاكلهم.

قال الريحاني عن الملك عبد العزيز من قبل أن يتوفى “أنك تقرأ تاريخ المملكة العربية السعودية على جسد الملك عبد العزيز” وذلك يرجع إلى أنه عندما رأى جسمه كان مشوه بعلامات المعارك، وذلك لأنه كان يخرج في طليعة الجيش الذي يهدف إلى توحيد القبائل والمدن المتفرقة.

صفات الملك عبد العزيز

تتعدد صفات الملك عبد العزيز رحمه الله، وإذا ظللنا نتحدث عن صفاته فسنكون غير قادرين على إعطائه حقه، ولكننا سنذكر لكم أكثر الصفات المميزة في الملك عبد العزيز رحمه الله من خلال التالي:

اولًا: الشجاعة

من أكثر الصفات التي كان يتميز بها الملك عبد العزيز رحمه الله هي “الشجاعة” حيث كان يخوض المعارك بدون أي خوف، كما أنه كان قائدًا عسكريًا ويضع الخطط الحربية يكون له القدرة على هزم العدو ورده إلى بلده.

ثانيًا: الإيمان بالله

كان الملك عبد العزيز رحمه الله مؤمن بالله بدرجة كبيرة ومُتوكل عليه في كل شيء، كما أنه كان شديد الطاعة والعبادة إلى الله عز وجل، وتمكن من حفظ أكبر كم من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وله خبرة كبيرة في الأحكام الشرعية وكان يلتزم بتطبيقها في كافة أموره الحياتية.

ثالثًا: الحكمة والعقلانية

تميز الملك عبد العزيز بحكمته وذكائه الباهر، وكان من قبل أن يخطوا أي خطوة تؤثر على البلد كان يُخطط لها من قبل أن يخطوها، وعلى الرغم من ذكائه وحكمته في اتخاذ القرارات إلا أنه كان يأخذ رأي من حوله ولا ينفرد بنفسه فقط، ويختار الشيء الذي سيكون صالحًا للمصلحة العامة.