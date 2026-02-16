الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - كيف احصل على فاتورة ابشر اعمال؟ فاتورة أبشر أعمال

كيف احصل على فاتورة ابشر اعمال؟ وما هي الخدمات المتوفرة في أبشر أعمال؟ حيث إن منصة أبشر أعمال واحدة من المنصات المهمة التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويستفيد من خلالها أصحاب المنشآت والمؤسسات التي لا يزيد عددها عن 100 عامل، وعن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح شرائح أبشر أعمال.

كيف احصل على فاتورة ابشر اعمال

أطلقت وزارة الداخلية السعودية منصة أبشر أعمال، والتي يمكن الحصول عن طريقها على فاتورة أبشر أعمال بكل سهولة، وهذا يتم عبر اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى منصة أبشر الرقمية “من هنا“. من ثم النقر على تبويب “أبشر أعمال”. بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب صاحب المنشأة. من ثم النقر على تبويب “تسجيل الدخول”. اختيار تبويب “إدارة الحساب”. بعدها النقر على زر “اشتراك”. اختيار خدمة “تجديد الاشتراك”. من ثم الذهاب إلى “إدارة المدفوعات”. الانتقال إلى “سجل الفواتير” ومنها لموقع البنك. بدء تسجيل الدخول لموقع البنك. بعد ذلك الذهاب إلى “الخدمات”. تحديد “085” إشعار. تدوين رقم الاشتراك والفاتورة والحساب. من ثم النقر على زر “سداد”. في النهاية النقر على أيقونة “تأكيد عملية السداد”.

شرائح أبشر أعمال

توجد مجموعة من الشرائح الخاصة بأبشر أعمال للرسوم، فهي تنقسم إلى 3 فئات وجاءت على النحو التالي:

تتعلق بالشركات التي يتراوح عدد العمال فيها ما بين الـ 10 والـ 99 عامل، ورسومها السنوية تُقدر بـ 1,650 ريال سعودي. الفئة الثالثة: تختص بالمؤسسات التي يصل عمالها لـ 100 عامل أو أكثر، وتبلغ رسومها السنوية الـ 3,000 ريال سعودي.

الخدمات المتوفرة في أبشر أعمال

تُتيح منصة أبشر أعمال الكثير من الخدمات للمؤسسات والشركات الصغيرة التي يتراوح عدد عمالها ما بين الـ 9 إلى 100 عامل، وتتمثل تلك الخدمات فيما يلي:

إصدار التأشيرات مثل الخروج والعودة.

الاطلاع على التفاويض.

إنشاء تفويض.

طلب تقرير مقيم.

تحديث معلومات الجواز للمقيم.

تعديل المهنة.

تجديد الإقامة.

توصيل المعاملات.

خدمة تسديد أبشر عبر الراجحي أو من الأعمال.

تُعد منصة أبشر أعمال من أهم المنصات المعتمدة والرسمية في المملكة العربية السعودية، وهي تتبع وزارة الداخلية وتعمل على توفير عدد كبير من الخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات الصغيرة لإنجاز أعمالهم.