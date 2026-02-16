قسط مشترياتك اون لاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةقسط مشترياتك اون لاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة

يمكن القيام بتقسيط مشترياتك اون لاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سهلة وميسرة ،هناك بعض برامج التمويل التي من خلالها يتم تثبيت المشتريات التي تم شرائها من الانترنت ويكون هذا من غير وجود الضامن ، يكون هدف هذه البرامج هو سد الاحتياجات الخاصة بالشراء لكل العملاء من المملكة العربية السعودية، يمكن القول ان هذه البرامج تعتبر أهم برامج التمويل في المملكة العربية السعودية وهي تقدم بواسطه تسهيل للتمويل، يتم استخدام هذا البرنامج في المملكة عن طريق بعض الإجراءات البسيطة والسريعة ، ويكون الاستفادة منه عايدة علي جميع الجنسيات الموجودة في السعودية .

برنامج تمويل الشراء في السعودية الخاصة بشركة تسهيل اكسترا

هذه الشركة من أهم الشركات التي لها الريادة في الاقتصاد السعودي .

تقوم الشركة من خلال هذا البرنامج بتوفير مبالغ مالية كبيرة جداً قد تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

ان برامج التمويل في المملكة تكون في الاساس علي احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

من اهم المميزات في هذا البرنامج أنه يقوم المتقدم بالطلب بدون أن يلجأ إلى ضامن .

تقوم الشركة بالموافقة السريعة علي الطلب التي يتوافر به جميع الشروط .

المستندات الخاصة التي تطلب في برنامج تقسيط الشراء اون لاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل اكسترا