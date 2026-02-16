هل اقدر اجدد الهوية الوطنية من ابشر؟ شروط تجديد الهوية الوطنية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 04:09 صباحاً - تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر من الخدمات التي يتساءل عنها عدد كبير من الأشخاص، وهي ما يرغبون في معرفة ما إذا كانت متاحة أم لا، وذلك لما فيها من سهولة ويُسر للحصول على الهوية الجديدة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يتم عرض شروط وطريقة تجديد الهوية الوطنية على أبشر حال إيجاد الخدمة متوفرة على المنصة.

تجديد الهوية الوطنية على أبشر

في الاستفسار عما إذا كانت الخدمة متاحة أم لا يمكننا القول إنها بالفعل من الخدمات المتاحة والمميزة التي يتم من خلالها الحصول على الهوية الجديدة بعد انتهائها وتخطي فترة صلاحيتها.

وتعمدت وزارة الداخلية السعودية من خلال هذه الخدمة أن تجعلها متاحة للجميع من أجل توفير الوقت والمجهود المبذول من أجل الحصول على الهوية الوطنية الجديدة بالتاريخ الجديد، وفيما يلي نوضح جميع المعلومات الخاصة بالخدمة.

شروط تجديد الهوية الوطنية عبر ابشر

يوجد مجموعة من الشروط يتم من خلالها تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر، وفي حال عدم استيفائها يكون من الصعب تجديد الهوية إلكترونيًا:

يجب أن يكون صاحب الهوية على قيد الحياة.

لا بُد له من تسديد جميع الأجور الخاصة بتوصيل الهوية الوطنية إلى المنزل.

ألا يكون من مطلوبي القبض عليهم.

غير مسموح له بتقديم طلب في ظل وجود طلب آخر.

ألا يكون عليه أي غرامات لقطاع الأحوال المدنية.

أن يكون له عنوان وطني مسجل في نطاق توصيل البريد السعودي.

أن يوفر صورة يتم مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالطلب لتفادي إلغائه.

أن يكون المتبقي على انتهاء الهوية الوطنية 180 يوم أو أقل.

طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

يمكن تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة على المنصة، ومن خلال السطور التالية يتم عرضها:

الدخول إلى منصة أبشر “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال أبشر أفراد. النقر على خدماتي. الضغط على الأحوال المدنية. النقر على تجديد الهوية الوطنية. وضع الصورة الشخصية الجديدة. اختيار العنوان المراد استلام الهوية عليه. دفع الأجور الخاصة بالتوصيل.

من السهل الحصول على الهوية الوطنية من خلال توصيلها من البريد السعودي إلى باب المنزل وذلك من خلال التقديم عليها إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، وذلك في حال استيفاء بعض الشروط.